‘Minha vida deu um giro’, diz Larissa Gloor, a ‘professora’ do TikTok, sobre o sucesso nas redes

A professora, a “amiga espiritual”, a atendente de loja, a adolescente esperando em uma fila de um parque de diversões. Enquanto, vez ou outra, cruzamos ou convivemos com algumas dessas personalidades no dia a dia, a atriz e influenciadora Larissa Gloor consegue ser todas elas.

Reconhecida por suas esquetes no TikTok, a presença de Larissa em vídeos da rede é a chave certa para que um conteúdo se torne viral. Na plataforma, a atriz soma cinco milhões de seguidores e também é comum que suas postagens ultrapassem a casa do milhão em visualizações, chegando a 32 milhões.

Larissa Gloor faz sucesso imitando personagens do cotidiano no TikTok. Foto: Play9/Divulgação

Quem assiste à influenciadora imitando alguém na plataforma de vídeos, mal imagina que esse foi um caminho que Larissa nunca havia cogitado seguir. Brasileira, ela cresceu em Portugal e já foi de tudo: atendente de loja, garçonete na Espanha e chegou até a trabalhar em um escritório de marketing em Dubai, nos Emirados Árabes.

Este ano, a influenciadora pode afirmar que é uma atriz vivendo no Brasil. “É tudo tão recente e tão intenso que eu ainda estou processando. Eu passei da água para o vinho, minha vida deu um giro de 360º”, conta, em entrevista ao Estadão.

Tudo começou um pouco antes da pandemia da covid-19, em 2019, enquanto Larissa ainda morava nos Emirados Árabes. Ela começou a gravar vídeos para enviar para os amigos, que estavam distantes, por se sentir sozinha no país.

“Eu comecei a me refugiar muito em casa, porque eu não tinha muitos amigos lá. Eu sentia muita falta das ‘palhaçadas’ que eu fazia com eles e comecei a fazer vídeos para a internet”, relata. Longe de Portugal e falando português, o algoritmo das redes sociais não a favorecia, o que fez com que Larissa pensasse que “aquilo não era para ela”.

De volta ao país em que cresceu durante a pandemia, ela resolveu investir efetivamente na internet. Deu certo. “No espaço de semanas, eu ganhei um milhão [de seguidores] no TikTok. Foi subindo muito rápido: um milhão, dois milhões, três milhões. Uma loucura mesmo. E eu pensei: eu acho que é um sinal”, diz.

A influenciadora ressalta que tem a mãe como uma de suas maiores incentivadoras. Foi ela quem a apoiou a se mudar para o Brasil este ano. Hoje, Larissa é agenciada pela Play9, produtora co-fundada por Felipe Neto e pelo empresário João Pedro Paes Leme, e está prestes a ser jurada de um reality de atuação no YouTube, o Atua ou Surta.

Acabou que essa jornada na internet não foi um caminho: ela foi o meu destino final.” Larissa Gloor





Síndrome da impostora

Apesar do sucesso inegável, Larissa conta que sofre com a “síndrome da impostora”, nome dado a uma percepção de insuficiência. A atriz relata que o sentimento ficou ainda mais forte durante as gravações de Atua ou Surta, em que, pela primeira vez, ela teve o suporte de uma equipe e não apenas de si mesma.

“Foi uma semana muito intensa. Eu gravei todos os dias. No dia que terminou, eu chorei muito a manhã inteira. Acho que era aquele estresse acumulado, aquela síndrome do impostor, do tipo: eu não sou isso”, conta.

Porém, a influenciadora diz ter consciência de que este é um sentimento “comum” entre artistas. “A arte provoca isso na gente mesmo. Acho que é muito normal, mas, até a gente colocar na cabeça que é normal, fica uma batalha dentro da nossa cabeça”, afirma.

Ao lado de Diego Cruz, Larissa será jurada do Atua ou Surta. O programa, que estreia no final de abril no canal do Dia Estúdio, será um reality show dedicado a pessoas que pensam em atuar.





Rir de si mesma

Basta ler os comentários de um dos vídeos de Larissa para encontrar algum relato sobre seus personagens. “São as melhores pessoas do mundo. Geralmente, muito gentis”, comentou uma internauta no vídeo da “amiga espiritual”.

“E minha professora de Geografia que se chamava Graça e, no primeiro dia de aula, disse: ‘O meu nome é Graça, mas eu não gosto de gracinhas’?’, contou uma das usuárias do TikTok em um dos vídeos da professora.

Muitos questionam o segredo da atriz para conseguir refletir os “trejeitos” de cada um, e Larissa revela: em algum momento da vida, ela já foi todos eles. “Tudo aquilo que eu faço, não é uma imitação real, é uma perspectiva engraçada. [...] É saudável a gente ver o lado engraçado das coisas”, afirma.

A atriz nunca trabalhou como professora, mas diz que a personagem nasceu da observação das professoras que tinha em Portugal. “Ela é uma ideia que eu tenho de todas as [professoras] que eu tive. [...] É engraçado como, no mundo inteiro, é tudo igual. Quando eu comecei a fazer, eu pensei: será que no Brasil é assim? E, realmente”, conta.

Apesar de muito dos vídeos gerarem uma identificação “leve”, ela relata já ter recebido críticas de usuários que, justamente, se identificaram com o personagem. “Algumas pessoas acham algumas esquetes ofensivas. Talvez toque no ego delas, mas, no fundo, é apenas comédia”, afirma.

Larissa afirma que quer mostrar o quanto é importante que as pessoas riam se si mesmas. “Eu sou todos eles. [...] É muito importante a gente rir da gente mesmo. Porque, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ver as coisas mais além”, diz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais