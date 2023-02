Miss Bélgica posta foto com hematomas no rosto após acidente de carro

Após sofrer um grave acidente, a Miss Bélgica Chayenne Van Aarle tirou fotos no hospital onde se recupera de um acidente grave de carro. Ela publicou as imagens ao lado do namorado, Nicolas Geniets, em sua conta no Instagram.

Nas imagens, é possível ver hematomas no olho direito e ferimentos no rosto. Em uma das fotos, há uma faixa escrita “Miss Anjo da Guarda 2023”, em alusão ao fato de ter sobrevivido ao acidente. Na legenda, a modelo falou sobre como percebeu o acidente. Enquanto ia para a casa do namorado, a modelo de 23 anos bateu o carro em um caminhão na tarde do dia 8 deste mês e ficou presa às ferragens.

“Um acidente de carro, um momento em que tudo é tirado de você. Minha lição disso é que, dentro de sua alma e cabeça, você deve ser livre. A saúde mental é importante. Pressão. Os jovens estão sob tanta pressão que às vezes chega a ser demais. E através de uma nuvem de emoção, perguntas, caos, pensamentos, você não vê nada ao seu redor até que tudo fique preto”, relatou a modelo na rede social.

“Às vezes, você tem que passar por algo para cavar fundo em sua alma para ver como pode colocar tudo de volta no equilíbrio. Sua própria mente e pensamentos podem ser a arma mais perigosa se você não os colocar em perspectiva da maneira certa. Solte todos que tentarem te derrubar. Pare a negatividade ao seu redor e cuide de seus pensamentos e energia”, emendou.

Ela ainda agradeceu aos familiares, amigos e fãs pelo carinho e orações. “Obrigada a toda luz e todo amor que recebi de todos vocês. Por enquanto não estou ativa nas redes sociais, pois preciso descansar muito. Não consigo lidar com muitos estímulos com uma concussão. Mas espero que pensem nisso e se cuidem quando tudo se tornar demais. Eu amo todos vocês. Muito amor e luz”, finalizou.