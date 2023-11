Miss Universo 2023: veja fotos, como assistir e conheça as candidatas

O Miss Universo 2023 ocorre neste sábado, 18 de novembro. Entre as candidatas, a gaúcha Maria Brechane será a representante brasileira, após ter vencido o Miss Brasil 2023. Quem venceu a última edição do evento, em 2022, foi R’Bonney Gabriel, participante dos Estados Unidos.

Candidatas ao Miss Universo 2023 representando Angola, Brasil, Chile, Líbano e Filipinas (fileira de cima, da esquerda para a direita) e Porto Rico, Singapura, África do Sul, Ucrânia e Zimbábue (fileira de baixo) Foto: Instagram/@missuniverso.brasil

No início deste mês, o Grupo Global JKN, que detém a marca do Miss Universo, anunciou que pediu falência enquanto tenta resolver um “problema de liquidez” (leia mais aqui).

Onde assistir ao Miss Universo 2023

A cerimônia está marcada para as 22h, no horário de Brasília. É possível assistir à transmissão ao vivo e grátis pelo canal oficial do Miss Universo no YouTube.

África do Sul - Bryoni Govender

Albânia - Endi Demneri

Alemanha - Helena Bleicher

Angola - Ana Coimbra

Argentina - Yamile Dajud

Aruba - Karol Croes

Austrália - Moraya Wilson

Bahamas - Melissa Ingraham

Bahrein - Lujane Yacoub

Bélgica - Emilie Vansteenkiste

Bolívia - Estefany Rivero





Brasil - Maria Eduarda Brechane





Camarões - Issie Princesse





Camboja - Sotima John





Canadá - Madison Kvaltin





Cazaquistão - Tomiris Zair

Chile - Celeste Viel





China - Jia Qi





Colômbia - Camila Avella





Coreia do Sul - Soyun Kim

Costa Rica - Lisbeth Valverde





Croácia - Andrea Erjavec





Curaçao - Kim Rossen





Dinamarca - Nikoline Uhrenholt





Egito - Mohra Tantawy





El Salvador - Isabella García-Manzo





Equador - Delary Stoffers

Eslováquia - Kinga Puhová





Espanha - Athenea Pérez





Estados Unidos - Noelia Voigt





Filipinas - Michelle Dee





Finlândia - Paula Joukanen





França - Diane Leyre





Grã-Bretanha - Jessica Page





Grécia - Marielia Zaloumi





Guatemala - Michelle Cohn





Guiana - Lisa Narine





Guiné Equatorial - Diana Hinestrosa





Honduras - Zu Clemente





Hungria - Tünde Blága





Ilhas Caimã - Ileann Powery





Ilhas Maurício - Tatiana Beauharnais





Ilhas Virgens Britânicas - Ashellica Fahie





Índia - Shweta Sharda





Indonésia - Fabiënne Groeneveld





Irlanda - Aishah Akorede





Islândia - Lilja Sif Pétursdóttir





Itália - Carmen Panepinto





Jamaica - Jordanne Levy





Japão - Rio Miyazaki





Kosovo - Arbesa Rrahmani





Laos - Phaimany Lathsabanthao





Letônia - Kate Alexeeva





Líbano - Maya Aboul Hosn





Malta - Ella Portelli





México - Melissa Flores





Mongólia - Namuunzul Batmagnai





Myanmar - Amara Bo





Namíbia - Jameela Uiras





Nepal - Jane Garrett





Nicarágua - Sheynnis Palacios





Nigéria - Mitchel Ihezue

Noruega - Julie Tollefsen





Países Baixos - Rikkie Kollé





Panamá - Natasha Vargas





Paquistão - Erica Robin





Paraguai - Elicena Andrada





Peru - Camila Escribens





Polônia - Angelika Jurkowianiec

Porto Rico - Karla Guilfú

Portugal - Marina Machete

Quirguistão - Maya Turdalieva

República Dominicana - Mariana Downing





República Checa - Vanesa Švédová

Rússia - Margarita Golubeva

Santa Lúcia - Earlyca Frederick

Singapura - Priyanka Annuncia

Suíça - Lorena Santen

Tailândia - Anntonia Porsild

Trinidad e Tobago - Faith Gillezeau

Ucrânia - Angelina Usanova

Venezuela - Diana Silva

Vietname - Bùi Quỳnh Hoa