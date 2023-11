Miss Universo 2023: Sheynnis Palacios, da Nicarágua, é vencedora

Sheynnis Palacios, da Nicarágua, foi a vencedora do Miss Universo 2023, realizado neste sábado, 18 de novembro, em El Salvador. Aos 23 anos, Palacios se tornou a primeira mulher nicaraguense a vencer a competição mundial. Anntonia Porsild, da Tailândia, conquistou o segundo lugar. Já a terceira posição ficou com a australiana, Moraya Wilson.

R’Bonney Gabriel, participante dos Estados Unidos, eleita em 2022, repassou a coroa dela à nova escolhida. Sheynnis é modelo, ativista comunitária e detentora de inúmeros títulos de concursos de beleza.

Sheynnis Palacios, da Nicarágua - Miss Universo 2023 Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/Miss Universe

Entre as candidatas, a gaúcha Maria Brechane foi a representante brasileira, após ter vencido o Miss Brasil 2023. Este ano, Brechane não conseguiu se classificar entre as 20 finalistas do concurso.

