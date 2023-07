Miss Brasil 2023: catarinense faz ‘releitura’ de Vera Fischer em desfile de trajes típicos

Sasha Bauer, candidata ao Miss Universo Brasil 2023 representando o Estado de Santa Catarina, participou do desfile de trajes típicos do concurso usando uma roupa de “camponesa catarinense” inspirada na usada por Vera Fisher em 1969, ano em que a atriz ganhou o concurso de Miss Brasil e concorreu ao Miss Universo.

Sasha Bauer, Miss Universo Santa Catarina, no desfile de traje típico do Miss Brasil 2023 Foto: YouTube/@Miss Universo Brasil

“A camponesa catarinense é uma releitura do traje utilizado pela blumenauense Vera Fisher em 1969, quando Santa Catarina conquistou sua primeira coroa nacional. Além de resgatar essas tradições das camponesas alemãs em dias de festa, o traje também celebra a cultura que fortalece o turismo do Estado”, explicaram os apresentadores.

Até mesmo detalhes da cesta, das mangas e da gola estiveram presentes. A grande diferença ficou na cor do traje, verde em 2023, e vermelho quando usado por Vera Fischer.

O desfile de trajes típicos foi gravado e exibido antes da grande final do Miss Universo Brasil 2023 na noite deste sábado, 8. Confira abaixo outras fotos de Sasha Bauer na disputa pelo Miss Universo Brasil 2023.

Onde vai passar o Miss Brasil 2023?

O evento poderá ser assistido ao vivo a partir das 21h, através do YouTube do canal Miss Universo Brasil. Também é possível acompanhar através do canal 500 da NET Claro, pela TV Meio Norte e pela plataforma de streaming Soul TV através do U Miss.