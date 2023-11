Miss Brasil chora após insucesso no Miss Universo: ‘Sendo forte’

Maria Brechane, atual Miss Brasil e participante do Miss Universo no último sábado, 18, publicou stories em seu Instagram lamentando o fato de não ter entrado sequer no Top 20 de finalistas. O concurso foi vencido pela nicaraguense Sheynnis Palacios.

Maria Brechane, Miss Brasil, em vídeo publicado após o Miss Universo 2023 Foto: Instagram/@mari_brechane

“A gente precisa ser forte. E eu tô sendo forte por vocês. Obrigada por tudo. Pela oportunidade de representar o meu país. Quando digo que desde pequenininha sempre sonhei com isso... Viver isso é o dobro, três, quatro vezes melhor”, afirmou.

“Eu disse que queria fazer história. E, de alguma maneira, sinto que consegui. Obrigada. Imensamente obrigada”, continuou Maria Brechane. A brasileira ainda publicou outros vídeos curtos em que aparecia com os olhos marejados.

