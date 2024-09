Modelo coreana de 80 anos pode ser a próxima Miss Universo; conheça Choi Soon-hwa

A modelo disse ter contado com o apoio de toda a família. “Eles disseram: ‘Nossa mãe é impressionante, e nossa avó é incrível’. Isso fez eu me sentir muito feliz”, afirmou. Choi quer inspirar as pessoas a “mostrarem seus talentos para que se sintam confiantes”.

Em maio, a modelo argentina Alejandra Rodriguez, de 60 anos, também disputou o Miss Universo Argentina, uma das etapas do Miss Universo. A coroa, porém, ficou com Magalí Benejam Corthey, de 29 anos, que representava a cidade de Córdoba.