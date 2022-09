Modelo e apresentadora Renata Kuerten dá à luz primeira filha

A modelo e apresentadora Renata Kuerten deu à luz Lorena, fruto de seu casamento com o advogado Beto Senna, na última terça-feira, 27. A menina nasceu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por volta das 18h.

Na reta final de sua gestação, Renata, que comanda o programa Esquadrão da Moda, no SBT , estava no médico, fazendo um ultrassom de rotina quando a bolsa estourou. Rapidamente, todos se dirigiram ao hospital e, como não havia dilatação, ela optou por fazer uma cesária. O parto foi tranquilo e ambas passam bem, segundo a assessoria de imprensa da modelo.

Renata, que sempre sonhou ser mãe de uma menina, está radiante com a chegada da bebê, que ganhou o nome da avó em homenagem. Ainda não há informações de quando elas terão alta da maternidade.

No Instagram , ela comemorou a chegada de Lorena. “Lorena chegou… Junto, trouxe um amor e alegria sem explicação. A bolsa estourou à tarde, em plena ultrassom, e eu sem nada organizado em casa para recebê-la. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro, com o papai mais querido e calmo que eu poderia escolher. Nossa bebê veio super saudável e calminha”, escreveu Renata na legenda de uma sequência de fotos no hospital.