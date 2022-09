Modelo que expôs caso com Adam Levine o considera manipulador; outras mulheres o acusam de traição

A polêmica envolvendo o nome de Adam Levine segue em alta e está com novidades. Após expôr suposto caso amoroso com o cantor, casado há 8 anos com Behati Prinsloo, a modelo Sumner Stroh fez novas declarações sobre a relação com o vocalista do Maroon 5, alegando acreditar que ele estava solteiro.

Em novo vídeo divulgado em sua conta do TikTok, Sumner esclarece que não está tentando se fazer de vítima e só expôs a situação após um de seus amigos tentar vender a história para um tabloide americano. Além disso, ela pontua: “Eu achava que o casamento deles tinha acabado”, alegando ter acreditado que o casal tentava ser discreto para evitar repercussão.

Sumner Stroh, modelo que alega que viveu caso de um ano com Adam Levine. Foto: Instagram/@sumnerstroh

Sumner explica que as mensagens enviadas da conta verificada do cantor não lhe causavam dúvidas. No entanto, agora, ela destaca a audácia como uma “tática de manipulação”, para evitar desconfianças. Por isso, a modelo diz se sentir explorada, “porque ele sabia que acreditava em tudo que ele dizia, pois estava em uma situação vulnerável”. No entanto, logo que se deu conta da situação, cortou o contato.

A modelo se diz arrependida e “gostaria de ter questionado mais as coisas, de não ter sido tão ingênua”. Contudo, reconhece que também errou e admite sua culpa. “Compreendo totalmente que não sou a vítima nisso. Não sou eu quem está sendo machucada nessa história, e sim Behati e suas filhas. Por isso, sinto muito”, declarou.

@sumnerstroh Replying to @alanasanders89 addressing a few things I wish I had said in the first video ♬ original sound - Sumner Stroh

Novas acusações de traição do cantor

Behati Prinsloo e Adam Levine são casados há 8 anos Foto: Aude Guerrucci/Reuters

Sumner não foi a única. Após sua declaração, outras duas mulheres expuseram situações de flerte de Adam Levine. Segundo o Page Six, uma delas é Alyson Rosef, que divulgou mensagens trocadas com o cantor na rede social, mas logo deletou, alegando serem inapropriadas, o que não a deixou à vontade.

Outra acusação partiu da comediante Maryka, que também expôs supostas mensagens enviadas por Adam, que se dizia obcecado por ela. “Cara, você não é casado?”, rebateu a mulher em uma resposta.

Vale relembrar que na última terça-feira, 20, Levine compartilhou um comunicado negando o caso com Sumner, mas admitindo que “cruzou uma linha” e que errou em flertar com mulheres que não fossem a sua esposa. Ele e Behati Prinsloo têm duas filhas e esperam o terceiro bebê.

“Muito tem sido dito sobre mim nesse momento e eu quero esclarecer. Eu usei mau julgamento em falar com qualquer um além da minha mulher em qualquer forma de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei uma linha durante um período da minha vida que me arrependo”, escreveu.

Em seguida, o cantor disse que conversou a sua família sobre o assunto: “Em alguns momentos, foi inapropriado. Eu já lidei com isso e estou tomando os passos necessários para consertar isso com a minha família”.

Levine afirmou que sua mulher e a sua família são tudo o que se importo nesse mundo, e “ter sido tão inocente e estúpido a ponto de arriscar a única coisa que realmente importa” foi o maior erro que podia cometer.

“Eu nunca vou fazer isso de novo. Eu vou assumir a total responsabilidade. Nós vamos passar por isso. E vamos passar por isso juntos”, concluiu.