Mona Lisa, George Washington: artista mostra como seriam figuras históricas nos tempos atuais com IA

O artista Hidreley Diao, de São Paulo, não para de criar. Com ajuda de inteligência artificial (IA) e photoshop, ele traz infinitas possibilidades que desafiam o imaginário de qualquer pessoa. Na última terça-feira, 27, ele surpreendeu novamente seus seguidores no Instagram com imagens de figuras históricas com a aparência de pessoas que vivem nos tempos atuais.

Na seleção estão Mona Lisa, personagem da obra mais famosa de Leonardo da Vinci, produzida entre os anos 1503 e 1506; o músico e compositor austríaco Mozart (1756-1791), um dos compositores mais importantes da história da música clássica; o imperador da França Napoleão Bonaparte (1769-1821); o escritor e dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616) e o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington (1732-1799).

“Esse projeto foi criado com o intuito de mostrar como eles seriam se fossem pessoas do século 21, da nossa modernidade, com roupas da nossa época. Geralmente, quando você pensa em figuras históricas, já está gravado na nossa cabeça a imagem pronta, aquela imagem que só tem ela. Mona Lisa, por exemplo, só tem aquela pintura, o Van Gogh (Vincent, pintor holandês do final do século 19), que só tem os autorretratos... Então, pensei em trazê-los para as pessoas verem como eles seriam se fossem gente como a gente”, explica Hidreley.

o imperador da França Napoleão Bonaparte (1769-1821) Foto: Instagram/@hidreley

O músico e compositor austríaco Mozart (1756-1791) Foto: Instagram/@hidreley

Reconhecimento internacional

As obras foram criadas em fevereiro de 2022 e, desde então, fazem o maior sucesso entre os trabalhos do artista. “Me deram um ‘up’ muito grande na carreira, me fez ficar conhecido internacionalmente. Muitas plataformas importantes me procuraram, canais de televisão importantes fizeram lives comigo, foi muito bom ter criado esse projeto. Ele me motivou a criar outros”, contou.

Continua após a publicidade

Hidreley contou esse foi o primeiro projeto com o objetivo de transformar figuras históricas em pessoas. “Depois, veio o desenho animado. Mas tenho mais carinho trabalhar com as figuras históricas porque, ao mesmo tempo, você conta a história de cada personagem. As pessoas amam e sempre me pedem mais”, revelou.

Confira outros personagens icônicos que foram ‘repaginados’ pelo artista brasileiro:

Johann Sebastian Bach

Considerado um dos mais importantes artistas da história da música, Johann Sebastian Bach (1685-1750) foi um músico, compositor e organista alemão.

Johann Sebastian Bach Foto: Instagram/@hidreley

Isaac Newton

Isaac Newton (1643-1727) foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento levaram à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziu à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal.

Continua após a publicidade

Isaac Newton Foto: Instagram/@hidreley

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) foi um pintor italiano e um dos maiores gênios de seu tempo. A tela Mona Lisa, verdadeira obra-prima, o notabilizou como um dos principais pintores da Renascença.

Leonardo da Vinci Foto: Instagram/@hidreley

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706-1790) foi um diplomata, escritor, jornalista, político e cientista norte-americano. Assinou três documentos principais na criação dos Estados Unidos: a Declaração da Independência, o Tratado de Paz e a Constituição.

Benjamin Franklin, o rosto mais famoso das notas de dólar Foto: Instagram/@hidreley

Continua após a publicidade

Joana d’Arc

Joana d’Arc (1412-1431) foi uma heroína francesa da Guerra dos Cem Anos, travada entre a França e a Inglaterra. Foi canonizada em 1920 e hoje é a Santa Padroeira da França.

Joana d’Arc Foto: Instagram/@hidreley

Cleópatra

Cleópatra (69 - 30 a. C.) foi rainha do Egito, a última soberana da dinastia dos Ptolomeus, que reivindicavam descendência direta do macedônio Alexandre o Grande e levaram o Egito ao auge de sua prosperidade até cair sob a dominação romana.

Cleópatra Foto: Instagram/@hidreley

Mona Lisa

Continua após a publicidade

Mona Lisa, originalmente La Gioconda (em italiano), é um dos quadros mais famosos do mundo e a obra mais célebre de Leonardo da Vinci. Foi produzida no século XVI e atualmente está exposta no Museu do Louvre, na França.

Mona Lisa, personagem da obra mais famosa de Leonardo da Vinci, produzida entre os anos 1503 e 1506 Foto: Instagram/@hidreley

George Washington

George Washington (1732-1799) foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos. Em sua homenagem foi dado seu nome à Capital Federal do país.