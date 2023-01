Monark volta a causar polêmica: ‘Toda mulher deveria ter e andar com uma arma na rua’

O influencer Monark voltou a ser o centro de uma polêmica nesta quinta-feira, 5. Em uma publicação no Twitter, ele defendeu que as mulheres andem armadas nas ruas para combater à violência de gênero.

“Toda mulher deveria ter e andar com uma arma na rua, deveriam ser treinadas aos 17 anos a atirar”, escreveu. “Aí queria ver homem m**da fazer alguma coisa”. Não demorou para que houvesse reação negativa.

Leia também Monark tem canal do YouTube suspenso, é contrariado por ‘Mamãe Falei’ e chama ex-deputado de ditador

Monark, apresentador do Flow, defendeu que o antissemitismo deveria ser um 'direito'. Foto: YouTube.com/@FlowPodcast

Uma mulher, por exemplo, considerou a fala absurda e pontuou que a medida proposta pelo influencer não resolve o problema. “Que tal investir em educação e fazer todo homem a respeitar mulher em qualquer situação?!”, escreveu. A atriz Samara Felippo e a ex-nadadora Joana Maranhão também responderam ao influencer.

Monark ficou conhecido justamente por suas opiniões polêmicas. Ele era um dos entrevistadores do podcast Flow, mas foi demitido do programa em fevereiro de 2022, depois de ter feito apologia ao nazismo. Segundo o seu ex-sócio, Igor 3k, as falas do influencer causaram um prejuízo de R$ 8 milhões ao programa.

Veja a reação à publicação de Monark

Q tal investir em educação e fazer todo homem a respeitar mulher em qq situação?! Olha q ideia genial e aí da nem precisaremos bancar indústria armamentista! Poxa, se alguém pensasse nisso, hein?! Homem respeitando mulher! — Francieli Lobo 🐺 (@Francieli_Lobo) January 5, 2023

Monark, qual Seria a solução pra mim que sofri abuso sexual aos 9? O treinamento deveria ser mais cedo? — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) January 5, 2023

Todo homem deveria ser treinado a partir do nascimento a não ser um merda e toda mulher deveria ter o DIREITO de andar em paz nas ruas. Affe — Samara Felippo (@Samara_Felippo) January 5, 2023

O desrespeito a mulher é uma cultura nesse país. Você defende que se mate o indivíduo mas que a cultura permaneça, é isso? Calado é um poeta. Homens devem ser ensinados a respeitar. — Bia Pontes (@beatrizpontesrj) January 5, 2023