Monica Iozzi conta que foi raptada quando era bebê: ‘Minha mãe desmaiou’

A atriz e apresentadora Monica Iozzi contou que foi raptada durante férias com a família em 1982. O destino era Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz divisa com o Paraguai. Muitos visitantes costumam atravessar a fronteira para conhecer o país vizinho e com a família da atriz não foi diferente. Na hora do fato, todos estavam fazendo compras em galerias de comércio. “Eu tinha sete meses, uma senhora me viu no colo da minha avó e perguntou: ‘que bonitinha, posso pegar?’ Minha avó deixou, e em questão de segundos, a mulher desapareceu comigo”, relembrou Monica durante sua participação no Portugal Show na última segunda-feira, 15.

Mônica Iozzi foi trocada quando bebê E contou essa historia no Portugal Show. Foto: Reprodução/Portugal Show/Multishow

A atriz descreveu o desespero generalizado e explicou que seu pai estava atento à saída do local, e percebeu que sua filha ainda estava dentro do estabelecimento. “Minha mãe desmaiou, e meu pai, vindo não sei de onde, começou a gritar e chamar a polícia. Ele viu que havia apenas uma saída e que ninguém tinha saído comigo. Então, ele começou a pular os balcões de cada box e, na quinta loja, ele me encontrou, no meio de um monte de caixas”.

Ela ressalta que, nesse meio tempo, já haviam trocado sua roupa. “Me achou e eu estava dormindo, com outra mantinha, já. Trocaram até a minha roupinha”.

Ao final da história, o apresentador Rafael Portugal brincou: “Sabe que eu fico pensando, e se seu pai pegou outra criança? Existe uma mãe paraguaia contando a história... ‘eu estava vendendo roupa, entrou um senhor, pegou minha filha e correu’”.