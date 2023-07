Monica Iozzi deixa elenco do remake ‘Elas por Elas’ da Globo; entenda

Monica Iozzi veio à público revelar que está deixando o elenco de Elas por Elas, próxima novela das 18h da TV Globo, com estreia prevista para setembro. A atriz explicou, nesta sexta-feira, 28, por meio das redes sociais, que a saída da trama, onde seria uma das sete protagonistas, se deu por questões de saúde.

“Nestes anos todos de carreira e vida pública, eu sempre fui transparente com vocês, né, gente? E essa continua sendo uma característica minha. Por isso estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela ‘Elas por elas’, por questões de saúde”, iniciou Iozzi, no Instagram.

“Há pouco mais de um mês, comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho”, continuou ela, sem dar detalhes do diagnóstico.

Depois, a atriz revelou que teve uma conversa nesta sexta com a emissora e que a decisão saiu logo em seguida. “Hoje, em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a menor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total à minha saúde, ao meu bem-estar”, finalizou.

Apoio dos colegas de elenco

Monica Iozzi recebeu o apoio de fãs e amigos famosos. Entre eles, colegas que estão na releitura da trama de Cassiano Gabus Mendes. Lázaro Ramos, que viverá o inesquecível Mário Fofoca, escreveu: “Monica, receba meu mais forte abraço. Melhoras e vou continuar aqui com o desejo de te encontrar em cena.

Continua após a publicidade

Também entre as protagonistas da releitura, Deborah Secco enviou mensagem de carinho à amiga. “Todas as melhores energias pra você! Você vai fazer MUITA falta!!! Fique bem e conte sempre comigo! Love you”, disse.

Amora Mautner, diretora artística da novela, também fez questão de deixar um comentário na rede social: “Te amo minha musa”.

TV Globo se manifesta

Em nota oficial, a TV Globo informou que a produção da novela Elas Por Elas optou por uma readequação artística na escalação e que “Monica tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”.

A atriz, que já tinha mudado os cabelos para a personagem, chegou a posar caracterizada para a foto oficial da novela ao lado das outras seis protagonistas: Deborah Secco, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Késia.

Monica interpretaria Natália, uma mulher obcecada com a morte do irmão que está determinada a descobrir toda a verdade. Na versão original, o papel foi da inesquecível Joana Fomm.

Monica Iozzi deixa o elenco do remake 'Elas por Elas' da TV Globo; entenda Foto: Instagram/@monica.iozzi