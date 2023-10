Morre aos 28 anos fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 26, a fotógrafa Ingryd Alves, que fez o ensaio “newborn” de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, na semana passada. A informação foi confirmada pelo perfil do estúdio da profissional por meio de uma postagem no Instagram. Conforme a nota, Ingryd sofreu um mal súbito.

“Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa”, escreveu o comunicado, que comentou que o sonho da fotógrafa era ser reconhecida internacionalmente “transformando vidas por onde passava”, feito que ela teria alcançado.

Morre aos 28 anos Ingryd Alves, fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar. Foto: @estudioingrydalves via Instagram

“Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias”, completou. A nota também pediu respeito à dor da família e amigos próximos. O velório de Ingryd acontece nesta sexta, 27, em São Bernardo do Campo. A família pediu para que os presentes vestissem rosa.

Bruna Biancardi lamentou a morte

A influenciadora Bruna Biancardi usou os stories do Instagram para lamentar a morte da fotógrafa. “Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colaboradores do estúdio”, escreveu ela em uma foto, feita por Ingryd, em que aparecia com Mavie no colo ao lado de Neymar.

Continua após a publicidade

Bruna também detalhou os cuidados que a fotógrafa teve durante a sessão de fotos. “Pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar. Tão detalhista com as fotos”, contou.

Por fim, a influenciadora agradeceu a Ingryd. “Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial, que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”, disse.

O estúdio da fotógrafa possui 248 mil seguidores no Instagram. Ela realizava, principalmente, sessões de fotos “newborn” e de gestantes. “Transformamos gestantes em rainhas. Contamos sua história através da fotografia”, detalha a descrição da conta.

Bruna Biancardi lamentou a morte da fotógrafa Ingryd Alves. Foto: @brunabiancardi via Instagram

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais