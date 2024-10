Morre Christopher Ciccone, irmão caçula de Madonna, e cantora faz homenagem tocante: ‘Eu o admirava’

Madonna disse que o irmão “foi o ser humano mais próximo dela durante tanto tempo”. Ele chegou a aparecer em clipes da cantora, como Lucky Star, e a dirigir turnês importantes da carreira da artista, como a Blond Ambition e a The Girlie Show.

“Eu cresci com um entendimento de que éramos diferentes e a sociedade seria dura conosco por não seguir o ‘status quo’”, escreveu Madonna em uma publicação feita no Instagram em que mostrou diversos registros ao lado de Christopher. “Nós pegamos nas mãos um do outro e dançamos pela loucura de nossa infância. De fato, a dança foi uma supercola que nos uniu.”