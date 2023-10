Morre irmão de Ary Fontoura e ator compartilha homenagem: ‘Exemplo de força’

Ary Fontoura revelou que seu irmão, Ivan, morreu nesta quinta-feira, 12. O ator compartilhou uma homenagem ao médico pedriatra.

Ivan morreu aos 97 anos, em Curitiba. A causa da morte do irmão do artista não foi revelada. No Instagram, Ary escreveu:

“É com imensa tristeza que compartilho a notícia do falecimento do meu amado irmão, Ivan. Meu irmão foi uma pessoa especial, cheia de sabedoria e experiências de vida. Ele foi um exemplo de força, coragem e amor, além de muito respeito ao próximo”.

“Sentirei muita saudade dos nossos telefonemas e conversas. Você partiu deixando um legado de amor e inspiração e uma linda família. Você sempre estará em nossos corações. Descanse em paz, meu amado irmão. Você será eternamente lembrado e amado”, concluiu.