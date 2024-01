Morre Mauro Spiller, pai de Leticia Spiller, aos 98 anos; atriz lamenta: ‘Esteja em paz’

Leticia escreveu um longo texto em que refletia sobre o luto e os momentos que viveu ao lado do pai. Ela também publicou um vídeo com registros ao lado de Mauro e a música Pai, de Fábio Jr. “Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente. E esse algo é um estado permanente de enamoramento e encantamento”, iniciou na legenda.

“É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram. Aqueles a quem a alma abarca, soma e cuida”, continuou ela, que detalhou que “esses pedaços” fazem parte do “todo que há em mim”. “O que importa é o agora, mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que os levo comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz, meu pai”, prosseguiu.