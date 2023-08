Morre Paul Reubens aos 70 anos, famoso pelo personagem Pee-wee Herman

Paul Reubens, famoso nos anos de 1980 ao interpretar o personagem Pee-wee Herman, morreu aos 70 anos, no último domingo, 30, em decorrência de um câncer. O ator, comediante e roteirista lutava contra a doença há muitos anos.

“Ontem à noite nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com sua positividade, capricho e crença na importância da bondade”, diz comunicado divulgado nesta segunda-feira, 31, nas redes sociais do artista.

“Paul lutou bravamente e em particular contra o câncer por anos com sua tenacidade e inteligência de marca registrada. Um talento talentoso e prolífico, ele viverá para sempre no panteão da comédia e em nossos corações como um amigo querido e homem de caráter notável e generosidade de espírito”. finalizou.

Na publicação, também havia um texto escrito pelo próprio Paul em que ele dizia: “Por favor, aceite minhas desculpas por não tornar público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores. Eu amei muito todos vocês e gostei de fazer arte para vocês”, finalizou.

Personagem icônico

O ator de Pee-wee Herman Show começou a interpretar o personagem icônico em 1982, passando a estrelar Pee-wee’s Big Adventure, Big Top Pee-Wee e Pee-wee’s Playhouse.

Ele levou Pee-wee Herman para a Broadway em 2010. Nove anos depois, co-escreveu e estrelou Pee-wee’s Big Holiday na Netflix.

O personagem ainda rendeu a Paul Reubens uma estatueta do Emmy e outras sete indicações ao maior prêmio da TV americana, além de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Prisão

Em 1991, o ator e comediante foi preso em um cinema adulto, na Flórida, nos Estados Unidos, ao expor suas partes íntimas e acusado de atentado ao pudor, o que levou ao cancelamento da atração e quase ao fim de sua carreira.

Quase duas décadas depois, ele afirmou que era inocente em uma entrevista para a Playboy. “Sou destro e o relatório da polícia disse que eu estava me masturbando com a mão esquerda. Isso teria sido o fim do caso ali mesmo, prova que não poderia ter sido eu”, disse.