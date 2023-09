Morre Rafael Puglisi, o ‘dentista das celebridades’, aos 35 anos

Rafael Puglisi, conhecido como o “dentista das celebridades”, morreu, aos 35 anos, nesta segunda-feira, 18. A notícia foi compartilhada no perfil oficial dele no Instagram, junto com a imagem de um atestado de óbito.

No documento, a causa consta como “traumatismo cranioencefálico”. A polícia trata a morte como “suspeita” e solicitou mais exames para investigação.

“Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias. Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital”, informa a publicação.

A nota ainda diz que “Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo. Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais”.

Rafael acumulava mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram e era conhecido por atender famosos brasileiros como Juliette, Larissa Manoela e até Neymar. No seu perfil, ele também tinha fotos com Whindersson Nunes, Jade Picon, Pyong Lee, entre outras celebridades.

Amigos e clientes de Rafael lamentaram a morte nos comentários da publicação. “Meu Deus do céu, não”, escreveu a apresentadora Adriane Galisteu. “Não acredito, Rafa. Descanse em paz e que Deus conforte todos os familiares e amigos. Estou em choque com a notícia”, disse Pyong Lee.