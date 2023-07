Morre ex-participante do ‘MasterChef 2022′ aos 40 anos

O chef de cozinha Wilson Cabral, semifinalista da 4ª temporada do MasterChef Profissionais, exibido em 2022 na Band, morreu aos 40 anos, na última sexta-feira, 21. A informação foi confirmada pela mulher, Simone, por meio das redes sociais.

Cabral estava internado há uma semana em Sorocaba, no interior de São Paulo, desde que sofreu um acidente de carro. O carioca deixa o filho Arthur, de 9 anos.

“É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens”, escreveu Simone, nos stories do Instagram.

A mulher do chef ainda pediu a compreensão dos seguidores, pois Arthur ainda não tinha sido avisado sobre a morte do pai até aquele momento. “Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro, tenho que colocar meu filho para dormir. Ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder, prometo que irei responder todo mundo”, disse.

Na época em que participou do MasterChef, Cabral, que trabalhava como cozinheiro em um hotel, disse ao site oficial do programa que o filho vibrou com a conquista e comentou que controlaria a saudade.

“Ele vê ‘MasterChef’ comigo e nesse ano falou: ‘Papai, você vai inscrever? Você tem que competir, porque você cozinha muito bem!’. É meu maior fã. Na primeira semana foi um pouquinho difícil porque é muito complicado a gente ficar tanto tempo distante. Falei para ele: ‘Não foi você que pediu?’. Daí ele disse: ‘Vou aguentar a saudade’”, falou.

Na época em que participou do Masterchef, Cabral disse ao site oficial do programa que o filho Arthur, de 9 anos, vibrou com a conquista do pai Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

A morte do chef foi confirmada pela mulher, Simone, no Instagram Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

Destaque na gastronomia e projeto em São Paulo

Apesar dos anos de carreira, foi no programa que o chef conseguiu destaque na gastronomia. “Sempre reproduzi receitas de outros chefs, fiz restaurantes e marcas brilharem. Amo o meu trabalho, mas acabou que não tive a oportunidade de construir a minha identidade pessoal na área”, contou ele, no reality.

O carioca abriu um restaurante com Hichel, colega de temporada dos participantes profissionais, logo após se consagrar semifinalista do MasterChef. Eles ergueram, em abril deste ano, o Butcher Garden, de churrasco fogo de chão, em São Paulo.

“Eu e Hichel já estávamos fazendo eventos juntos em Sorocaba. Apareceu uma oportunidade aqui (em São Paulo). E ele falou: ‘Wilson, quero você junto comigo’. Então, estamos inaugurando o primeiro restaurante com dois ex-MasterChefs”, contou Wilson ao QG MasterChef.