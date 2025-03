Morte de Kim Sae-ron: Kim Soo-hyun muda tom e confirma namoro com atriz em novo comunicado; entenda

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

O ator Kim Soo-hyun, de 37 anos, confirmou, por meio de comunicado divulgado pela sua empresa Gold Medalist, que viveu um relacionamento com Kim Sae-ron, atriz sul-coreana encontrada morta aos de 24 anos em 16 de fevereiro. A informação vem à tona pouco depois do artista negar ter tido envolvimento com a jovem.

Soo-hyun, um dos atores mais bem pagos da Coreia do Sul e estrela do dorama Rainha das Lágrimas (Netflix), está no centro da polêmica sobre a morte de Kim Sae-ron. Em entrevista ao Garosero Research Institute, a tia da atriz afirmou que ele seria um dos responsáveis pela morte dela, após um namoro conturbado que teria começado quando Sae-ron era menor de idade.

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron Foto: @soohyun_k216/@ron_sae via Instagram

PUBLICIDADE Segundo a parente, os dois teriam iniciado um relacionamento quando a atriz tinha apenas 15 anos e Soo-hyun, 27. Neste período, a jovem assinou um contrato para ser agenciada pela Gold Medalist. A relação teria chegado ao fim em 2021, após Sae-ron ser flagrada dirigindo embriagada e enfrentar uma onda de críticas da mídia e do público.

Para reparar os danos à imagem da atriz, a Gold Medalist teria pago 700 milhões de wons, cerca de R$ 2,7 milhões. Na época, a dívida não foi cobrada, mas, em 2024, a atriz recebeu uma notificação exigindo o reembolso do valor. A tia afirma que a cobrança abalou a jovem, que já sofria com a pressão do público e dificuldade financeiras.

Inicialmente, a Gold Medalist divulgou um comunicado negando todas as acusações. No entanto, foram vazadas supostas fotos de Soo-hyun e Sae-ron juntos e, em nota divulgada no sábado, 15, a empresa confirmou que os dois se relacionaram.

A Gold Medalist, porém, afirma que o namoro começou quando a atriz já era maior de idade, em 2019, e que durou até outubro de 2020. Além disso, a agência também nega que tenha cobrado a atriz pela dívida milionária e afirma que declarou o valor como perdido em dezembro de 2023.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.