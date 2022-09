Motoboy furtado por vira-lata fala sobre o ocorrido na web: ‘Pensei: ‘O que meu patrão vai falar?’’

O motoboy furtado por um cãozinho em Mocajuba, município do Pará, cujo vídeo viralizou nas redes sociais esta semana, resolveu se pronunciar sobre o ocorrido, por meio do Instagram , após tamanha repercussão.

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, o entregador abre a bolsa térmica, que está em sua moto, e vira de costas para chamar o cliente. No entanto, a refeição, amarrada em um saco plástico, escorrega e não passa despercebida de pelo vira-lata que está na calçada. O animal pega a encomenda e atravessa a rua tranquilamente, sem ser notado pelo motoboy.

Segundos depois, com o cachorro longe de vista, ele se vira novamente e fica aparentemente confuso ao não encontrar sua entrega. O motoboy até tenta procurar ao redor da moto, mas não entende o ocorrido.

O entregador da história que divertiu muita gente na web junto com o vira-lata se chama Roseilson Melo, mais conhecido como Peixinho, que trabalha no restaurante Delícias de Francisca. Ele falou sobre o ocorrido por meio da rede social. “Esse fato aconteceu no domingo. Cheguei na casa do cliente, fui falar no interfone, comecei a conversar com ele e, quando olhei para a moto para pegar a marmita, o cachorro já tinha levado (risos)”, disse ele, sem ainda saber que se tratava de um “vira-lata ladrão”.

“Fiquei sem noção, parado. Pensei: ‘O que o meu patrão vai falar?’. Voltei para o restaurante, sem saber o que tinha acontecido. Exigi o vídeo porque pensei que tinham me roubado... Aí vi o vídeo. Por causa dele, virei celebridade”, falou Roseilson Melo.

Ele chegou a fazer foto com o cãozinho, que passou a se chamar Caramelo. Nos comentários da postagem, muitas pessoas quiserem saber se o vira-lata foi adotado. “É verdade que vocês adotaram o doguinho?”, perguntou um seguidor da página do restaurante. “Legal, legal, mas e o doguinho?”, quis saber outro. “Mas quem adotou o cachorro? Compartilhem o novo lar dele”, ressaltou outro internauta. “Que safadinho esse cachorro. Pelo menos, naquele dia, ele tirou a barriga da miséria”, brincou mais um seguidor.