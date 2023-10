Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo e agradece apoio: ‘Gratidão’

Diones Coelho, o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, comprou um novo carro. Nas redes sociais, Diones contou a novidade nesta quarta-feira, 11, em um vídeo. “Hoje, estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos”, escreveu.

Na legenda, o motorista também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido. “Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações”, disse.

Diones Coelho compra novo carro após vaquinha Foto: @dionezcoelho23 e @kayky.brito via Instagram / Divulgação

Desde o atropelamento do ator Kayky Brito, Diones tem compartilhado a sua angústia sobre o ocorrido. O motorista recebeu apoio da família do ator e também ganhou uma vaquinha, para ajudar na compra do novo carro, que é a sua ferramenta de trabalho.

Na primeira mensagem compartilhada depois de sua alta, Kayky também demonstrou o seu agradecimento ao motorista. “Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem, obrigado ao motorista que salvou minha vida, obrigada a minha família, beijo no coração”, disse.