Motorista que atropelou Kayky Brito diz sofrer com insônia após acidente: ‘Lembro dia e noite’

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, comentou, nesta quinta-feira, 28, sobre o trauma que tem lidado após o acidente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento na quarta, 27, e disse que o condutor não responderá por nenhum crime, já que estava abaixo do limite de velocidade permitida e prestou socorro ao artista.

Diones relatou que tem sofrido com crises de ansiedade e insônia depois do ocorrido. “Ainda carrego um trauma. [...] Fica aquele ‘looping’ de [relembrar] dia e noite”, comentou ele durante uma participação no Encontro, programa da Rede Globo.

Motorista que atropelou Kayky Brito disse sofrer com insônia e crises de ansiedade após acidente. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo e Instagram/@kayky.brito/Reprodução

Ele disse que a notícia da conclusão do inquérito foi “muito gratificante”. “Eu já tinha convicção da minha inocência relacionada a tudo, mas [estava] aguardando a Justiça tornar isso público”, afirmou.

O motorista contou que, no momento do acidente, fazia a sua última corrida da noite e que tentou evitar a colisão, mas não teve sucesso. Diones disse que teve conhecimento de que a vítima era Kayky apenas após chamar o socorro para o artista.

“Independente se era famoso ou não, era uma vida”, pontuou. “O que eu mais queria era que ele saísse dessa com vida”, completou ele, que afirmou ter tido o apoio da fé e da família.

Diones, que chegou a arrecadar R$ 178 mil em uma ‘vaquinha’ virtual, falou sobre o carinho e o apoio que recebeu das pessoas após o acidente. “Você tem que viver e manifestar o amor na vida das pessoas, o mundo precisa disso”, comentou.

Ele contou que pretende comprar outro carro para trabalhar, já que relembra o trauma ao entrar no automóvel envolvido no atropelamento. “Eu não consigo dirigir direito. Se eu já vejo uma pessoa na calçada, eu fico com aquele medo de, a qualquer hora, atravessar na frente. Aí eu pego e volto para casa. Não consigo sair para trabalhar”, relatou o motorista, que disse ter procurado ajuda psicológica.

Por fim, Diones disse estar em contato com a família de Kayky e diz que planeja encontrar o ator quando ele receber alta do hospital.

Entenda o caso

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento em que o ator estava com amigos, sendo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente.

No vídeo, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, quando o ator seguia para o seu carro, mas conseguiu frear a tempo. O mesmo não aconteceu com o segundo, quando Kayky tentava retornar ao quiosque.

Após o atropelamento, Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or, onde permanece até o momento.

O ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira, 22. Segundo o boletim médico, o artista está “consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais