Motorista que atropelou Kayky Brito diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar

Nesta segunda-feira, 11, motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva disse que recebeu um carro da 99, plataforma para a qual prestava serviços, para voltar a trabalhar após o atropelamento do ator Kayky Brito. Diones arrecadou R$ 178 mil em uma ‘vaquinha’ virtual e vai dividir o valor entre o conserto de seu veículo e doação de cestas básicas.

Segundo o motorista, o novo carro será disponibilizado pelo aplicativo por 30 dias até que ele consiga consertar o antigo automóvel. “É isso agora, trabalhar e correr atrás”, disse ele em um story compartilhado no Instagram.

Diones Coelho da Silva diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@ dionezcoelho23 e Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Até o momento, as informações apontam que Diones dirigia abaixo da velocidade máxima permitida e prestou os primeiros socorros a Kayky. O motorista chegou a receber apoio da família do artista após compartilhar a ‘vaquinha’ virtual e pediu orações pelo ator.

Conforme um boletim médico divulgado neste sábado, 9, Kayky continua sedado e em ventilação mecânica uma semana depois do atropelamento. O ator sofreu politraumatismos, ou seja, lesões múltiplas que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. O acidente aconteceu no último dia 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.