MTV VMA 2023: Confira o look escolhido por Anitta para o tapete vermelho

Anitta já cruzou o tapete vermelho do MTV Video Music Awards, realizado nesta terça-feira, 12, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E para a ocasião, a cantora escolheu uma produção de alta costura.

De acordo com a Vogue, Anitta usa uma peça da coleção de julho da Maison Schiaparelli, casa criada pela estilista italiana Elsa Schiaparelli. No perfil oficial da MTV no Instagram, é possível ver com mais detalhes o look eleito pela brasileira. Confira abaixo:

Em sua passagem no tapete vermelho, Anitta falou que o look representa uma chave. “Eu sou a chave, não sei se vocês notaram [aponta para a roupa]. E eu adorei as cores, eu queria me sentir bonita e sexy, para o acaso eu encontrar com alguém interessante”, disse a cantora.

Anitta concorre à categoria de Melhor Videoclipe Latino pela música Funk Rave e faz duas apresentações no palco do VMA.