MTV VMA: Anitta fala sobre como é competir na mesma categoria que Shakira: ‘Ela merece muito mais’

A cantora Anitta comentou sobre como é competir na mesma categoria de Shakira no MTV Video Music Awards, que ocorre nesta terça-feira, 12, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Em entrevista à MTV, a brasileira se diz feliz pelo espaço que os latinos estão recebendo na premiação, e que acha que Shakira “merece muito mais” do que a homenagem que recebe nesta noite.

“É maravilhoso para todos os latinos. É ótimo ser latina, mostrar a nossa cultura. Vamos dominar o mundo. A Shakira merece muito mais”, disse.

Shakira será a primeira sul-americana a ser homenageada com o prêmio Video Vanguard Award, que leva o nome de Michael Jackson. A apresentação será comandada por Nicki Minaj.

Anitta compete na categoria Melhor Clipe Latino por Funk Rave. Na última edição, ela se tornou a primeira brasileira a cantar no palco da premiação, além de vencer por Melhor Música Latina com Envolver. A cantora se apresenta ao lado do grupo de k-pop TXT, ou Tomorrow X Together, para cantar o lançamento Back for More, além de fazer performances solo.