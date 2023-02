Mulher de Arlindo Cruz assume relacionamento com novo namorado; saiba quem é

A mulher de Arlindo Cruz, Babi, assumiu um novo namorado, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off. O homem seria André Caetano, que trabalhou com ela durante a campanha para deputada estadual no Rio de Janeiro.

Mulher de Arlindo Cruz assume relacionamento com novo namorado, André Caetano Foto: Instagram/@andre_caetano123

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou Babi Cruz. Ela e o novo namorado se seguem no Instagram.

Ele foi tema do carnaval da Império Serrano no carnaval deste ano Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, vem realizando tratamento em razão das sequelas da doença. Ele foi tema do carnaval da Império Serrano, que abordou a trajetória do sambista e contou com a presença de amigos, como Péricles e Regina Cazé, no último carro alegórico.