Mulher de Messi confunde marido e quase beija outro jogador do Inter Miami; veja vídeo

A mulher de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, protagonizou um momento curioso na última quarta-feira, 23. No fim da semifinal da US Open Cup, entre o Inter Miami, time de seu marido, e o Cincinatti, a argentina se dirigiu ao campo para comemorar a vitória do clube de Messi.

À distância, Antonela abriu os braços e foi de encontro ao jogador que acreditava ser seu marido – mas era o colega dele, o espanhol Jordi Alba. A argentina, que já parecia se preparar para um beijo, riu, brincou e cumprimentou Alba, depois seguiu procurando por Messi.

A confusão rendeu um registro divertido, que fez sucesso na internet. Veja o vídeo:

Antonela, Messi e seus filhos Thiago, Mateo e Ciro estão em Miami desde o último mês, quando o craque foi transferido para o Inter Miami. Segundo a imprensa americana, eles ainda estão buscando um lugar para morar entre diversas opções e os ganhos anuais do atleta podem chegar a R$300 milhões.