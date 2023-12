Suillan Barreto, mulher do cantor gospel Pedro Henrique, lamentou a morte do marido. O artista não resistiu a um infarto e veio a óbito aos 30 anos, na quarta-feira, 13. Juntos, eles eram pais de Zoe, nascida em outubro.

“Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui, meu amor, tentando escrever e, como sempre, me faltando palavras. Cadê você para me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e sempre falei que eu amo mais. Cadê você? Cadê você?”, disse ela nos Stories do Instagram nesta sexta-feira, 15.

Suillan confessou sentir falta do marido durante as manhãs. “Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar, mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã”, completou.

A morte de Pedro Henrique foi confirmada por meio de uma publicação feita pela sua gravadora, a Todah Music, nas redes sociais. Segundo um dos membros da banda, o artista teve um infarto durante um culto realizado na quarta, 13.

Suillan Barreto lamenta morte do cantor gospel Pedro Henrique Foto: Reprodução/Instagram/@suillanbarreto

Morte de Pedro Henrique

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil da Bahia, que informou que foi registrada uma ocorrência de morte sem indícios de crime na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, onde o artista mostrou estar pela última vez, na madrugada de quinta-feira, 14. “A guia médico-legal foi expedida e o laudo deve esclarecer a causa da morte”, disse a polícia em nota.

Pedro continuava ativo nas redes sociais até a última quarta-feira, 13. Ele publicou Stories no Instagram mostrando que havia chegado a Salvador, na Bahia. Em sua última publicação, o artista apontou que estava em Feira de Santana, no interior do estado. O cantor tinha um show marcado em um evento privado na capital baiana no mesmo dia.

“Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação”, escreveu a gravadora do artista na postagem. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado.”

Quem era Pedro Henrique?

Com mais de 288 mil ouvintes mensais no Spotify, o cantor gospel começou a dar seus primeiros passos na música aos 3 anos, quando fez a primeira apresentação pública. Ele passou a se dedicar profissionalmente à área em 2015, época em que publicava vídeos de covers no YouTube.

Em 2019, Pedro Henrique começou a carreira solo com o lançamento do single Nunca Falhou — no mesmo ano, lançou a faixa Teu Socorro. O primeiro disco dessa fase profissional só veio em 2021, chamado Acústico Vol. 6.

Filho único, o artista morava no Rio de Janeiro. Um de seus maiores sucessos foi Descendência, música que possui mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.