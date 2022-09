Mulher de Stenio Garcia atualiza estado de saúde do casal que contraiu covid-19: ‘Sintomas pesados’

Marilene Saade, mulher de Stenio Garcia , usou o Instagram na noite do último domingo, 18, para atualizar o estado de saúde do casal que está com covid-19 , mesmo tendo tomado as quatro doses da vacina contra a doença. Essa é a segunda vez que o ator de 90 anos contrai o novo coronavírus. Ele já havia tido um teste positivo em abril do ano passado . Já Marilene enfrenta o problema pela primeira vez.

Ela publicou um vídeo na rede social e ainda escreveu um texto na descrição da postagem: “Só estou aqui porque tem muita gente querendo saber como está o meu amor, Stenio Garcia, mas ele não quer aparecer agora já que, como eu, está muito abatido e com a respiração cansada... Enfim, estamos com sintomas bem pesados mesmo com as quatro doses da vacina”.

“Agradeço a todas as orações que vocês estão fazendo para ele e peço que continuem porque o vírus chegou aqui como um tsunami, inclusive em mim. Além dos sintomas já conhecidos, estou tendo dores como se tivesse a doença fibromialgia. Fico pensando como seria para nós se não tivéssemos tomado as quatro doses das vacinas”, continuou Marilene.

O ator já havia tido um teste positivo em abril do ano passado. Já Marilene enfrenta o novo coronavírus pela primeira vez.

Ela ainda alertou sobre a gravidade da covid-19: “Pelo que estamos passando, a nossa conclusão é que esse vírus é terrível e não tem nada de brincadeira não. Gostaria de saber também como podemos fazer para que nossos casos sejam notificações porque a maioria das pessoas está descobrindo por testes de farmácia e assim não tem como notificar. É uma doença muito grave e não pode haver subnotificação porque vidas ainda estão sendo perdidas”.

Para finalizar, a mulher do ator voltou a pedir orações. “Desejo saúde a todos e desejo que esse terrível vírus consiga ser erradicado no Brasil e no mundo para que possamos viver em paz. Peço sim oração e boas energias para que em breve possamos vir aqui falar que estamos bem e curados. Gratidão a todos”, concluiu.

Continua após a publicidade

A descoberta

Em 13 de setembro, Stenio Garcia precisou ir ao hospital fazer exames, depois de descobrir que estava com covid-19 e acordar se sentindo muito mal. Ele também usou a mesma rede social para dar a notícia aos seguidores na época.

“Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque sempre fui desligado com a saúde. Continuei tirando a máscara e agora, infelizmente, estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes. Pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim . Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, escreveu o artista.

No vídeo, ele ainda citou que foi “desobedecer” a mulher, em referência ao episódio em que Marilene Saade forçou o artista a colocar a máscara em uma entrevista ao vivo para o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, e depois o tirou da situação. Por conta da atitude, ela recebeu muitas críticas e Stenio precisou ir às redes sociais defendê-la.