Mulher de Stênio Garcia defende marido de críticas após harmonização facial; assista

Marilene Saade participou do programa Fofocalizando, no SBT, e comentou as recentes críticas que seu marido, o ator Stênio Garcia, tem recebido após realizar uma harmonização facial. O famoso compartilhou ao vivo durante o programa da emissora de Silvio Santos os resultados após realizar os procedimentos estéticos de tratamento para papada, lasers que alteram a textura da pele, estimulando o colágeno, ultrassom, preenchimentos labial, mandíbula, malar e sobrancelha com uso de botox.

Ao vivo, Saade disse que o procedimento no marido “ficou maravilhoso, uma obra de arte”, e em sequência disse que a internet foi cruel ao criticar o resultado. “Isso é maldade. E com maldade eu já estou acostumada, ainda mais coisa de internet, terra de ninguém”, desabafou.

Stenio Garcia antes e depois da harmonização facial Foto: ESQ: Reprodução/Instagram: @oficialsteniogarcia / DIR: Reprodução/SBT

Durante o programa, o jornalista Leo Dias opiniou e acabou se envolvendo em uma discussão com Marilene.

“Ela não precisa me chamar de imprensa do mal só porque eu dei a minha opinião. Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia, as críticas. Foi uma mudança muito radical, de um dia para o outro”, disse o apresentador.

Depois, através das suas redes sociais, ela disse que teve uma crise de pressão e desabafou sobre como foi sua participação no programa.