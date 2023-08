Mulher de Zé Vaqueiro desabafa sobre estado de saúde do filho: ‘Sofrimento de não ter ele em casa’

O filho de Zé Vaqueiro completa um mês de vida nesta quinta-feira, 24, e a mãe do bebê compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde dele. Arthur nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

No Instagram, Ingra Soares disse que o menino segue internado na UTI e estável. Em seguida, ela desabafou sobre os desafios da internação.

Story de Ingra Soares Foto: Instagram/ @ingra_

“Estou recebendo muito carinho e amor. Muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho. Nosso Arthur está estável no hospital. Fomos visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial. Porque é um mês de vida. Ele segue sendo forte e guerreiro”, disse Ingra.

“Eu e meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas e o sofrimento de não ter ele casa, de não ter ele com gente, em alegria, A gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor e carinho. Para que ele se sinta amado”, comentou.

Ingra e Zé já são pais de Daniel, de 3 anos, e de Nicole, de 13 anos. A gravidez do filho caçula foi anunciada em janeiro.