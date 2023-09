Mulher de Regis Danese revela ‘frustração’ com carta escrita por ele na UTI; entenda

A mulher do artista gospel Regis Danese, a também cantora Kelly Danese, revelou uma frustração com uma carta que recebeu do marido quando ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Danese, famoso pela música Faz um milagre em mim, sofreu um acidente de carro na noite da última quarta-feira, 30, após colidir com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás.

O cantor foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, onde permanece em recuperação.

Já nesta segunda-feira, 4, Kelly apareceu nos stories do Instagram para contar um “causo”, como brincou, aos seguidores. No vídeo, ela chegou a mostrou o artista deitado com os curativos à mostra.

Kelly Danese, mulher de Regis Danese, contou história inusitada sobre carta que recebeu do marido quando ele estava na UTI. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@kdaneseoficial

“Quando o Regis saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando: ‘Ele escreveu uma carta. Tem uma carta lá e ele mandou te entregar’”. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada, pensando: ‘Nossa, ele fez uma carta de amor para mim’”, disse.

“Aí, quando eu pego a carta, super feliz, achando que ele ia fazer uma declaração, [está escrito] assim: ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala, frasqueira, celular, carregador’”. Eu fiquei tão frustrada”, contou Kelly, mostrando a “carta”.

Carta mostrada por Kelly Danese nos stories do Instagram. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@kdaneseoficial

A cantora gospel ainda brincou que estava “frustrada até agora”, mas que já podia rir da situação, já que o marido está se recuperando e já teve alta da UTI. Danese teve uma perfuração no intestino delgado, passou por uma cirurgia e segue em observação.