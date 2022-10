‘My Mind And Me’: Selena Gomez divulga trailer de documentário sobre saúde mental

Selena Gomez e a Apple TV+ divulgaram nesta segunda-feira, 10, o trailer oficial do documentário My Mind And Me, que acompanha a trajetória da cantora e atriz com sua saúde mental em um período de seis anos.

A prévia mostra que o filme vai abordar o diagnóstico de lúpus, doença autoimune que levou a artista a passar por um transplante de rim em 2017, além de sua luta contra a depressão e ansiedade.

Além de cenas inéditas, o trailer também conta com um trecho da canção My Mind And Me, que será lançada para promover o documentário.

“Minha mente e eu. Nós não nos damos bem às vezes e fica difícil respirar, mas eu não mudaria a minha vida. Se alguém me ver assim, então não vão se sentir sozinhos”, diz parte da letra da música.

O longa é dirigido por Alek Keshishian, responsável por Na Cama com Madonna (1991), e chega à Apple TV+ no dia 4 de novembro.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais