‘My Mind And Me’: Selena Gomez lança música tema de documentário sobre depressão e ansiedade

Publicidade

A cantora Selena Gomez emocionou os fãs ao lançar a canção My Mind And Me, tema do documentário homônimo sobre a trajetória dela.

A música foi inspirada nos diários da artista e reflete o teor do filme, que irá retratar a luta de Selena contra a depressão e a ansiedade.

Leia também Selena Gomez e Hailey Bieber posam juntas e web reage; confira

O longa também vai abordar o diagnóstico de lúpus, doença autoimune que fez a cantora passar por um transplante de rim em 2017.

Dirigido por Alek Keshishian, o documentário 'My Mind And Me' pretende ser um registro íntimo de Selena Gomez durante um período de seis anos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP - 02/11/2022

My Mind And Me trará um registro íntimo da cantora em um período de seis anos. Na música, Selena demonstra que resolveu compartilhar os relatos para que as pessoas “não se sintam sozinhas”.

“Minha mente e eu não nos damos bem às vezes. Fica difícil para respirar, mas eu não mudaria a minha vida. [...] Se alguém me visse assim, então não se sentiria sozinho agora”, descreve o refrão.

O documentário sobre Selena estará disponível a partir desta sexta, 4, na Apple TV+. My Mind And Me foi dirigido por Alek Keshishian, mesmo diretor de Na Cama Com Madonna.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais