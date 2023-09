Na UTI, Chiquinho Scarpa completa 72 anos e ganha homenagem da irmã; assista

O empresário Chiquinho Scarpa completou 72 anos nesta quarta-feira, 13 de setembro. A data não pôde ser comemorada por Chiquinho junto a sua família, já que ele está internado em um hospital de São Paulo desde o último dia 10, quando se sentiu mal e foi levado à unidade de emergência.

Para homenagear o irmão, Renata Scarpa postou um vídeo em sua conta no Instagram no qual uma montagem de fotos mostram os dois em diversas fases da vida. Ao fundo, um tema de jazz instrumental.

O empresário Chiquinho Scarpa Foto: Christina Rufatto / ESTADÃO

“Hoje é o aniversário do meu irmão, do meu amigo @conde_chiquinho_scarpa. Que a vida continue sendo generosa com você, lhe dando muita saúde, amor e alegrias! Love you [te amo]!”, escreveu Renata.

Chiquinho está internado na UTI do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. O último boletim médico sobre o estado de saúde do empresário foi divulgado na terça-feira, 12.

“O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, informa que o paciente Francisco Scarpa Filho (Chiquinho Scarpa) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento clínico de suboclusão intestinal, desde domingo (10). Seu estado clínico geral é bom, ele está consciente, recebendo medicamentos e com dieta controlada. O paciente está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo. Neste momento, não há previsão de alta”, dizia o boletim médico.

Em 2022, Chiquinho ficou sete meses internado também por problemas no intestino. Na época, ele divulgou que passou por 10 cirurgias e que pediu transferência do Hospital Sírio-Libânes para o Hospital Vila Nova Star, após a família não ver melhora em seu quadro de saúde.