Naldo Benny ameaça MC Créu publicamente e o funkeiro registra boletim de ocorrência; entenda

O clima esquentou entre Naldo Benny e MC Créu, que estava concorrendo a uma vaga no paiol de A Fazenda 14 , reality show da Record TV . O cantor, que é casado com Ellen Cardoso , a Mulher Moranguinho, participante do programa, compartilhou um vídeo no Instagram acusando o também cantor de ser “mau caráter”. “Estava fora do Rio de Janeiro... Se você falar mais um ai da minha mulher, vou dentro da sua casa te buscar”, começou.

O funkeiro ficou revoltado porque durante uma dinâmica da atração, Créu, que não falava com Ellen há cerca de 10 anos, a criticou: “Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que silencio para sempre”.

Naldo continuou: “A minha mulher entrou na Fazenda porque deixei, para ela fazer o desejo dela artístico, não é por dinheiro, porque não preciso dessa po****. Acabei de fazer dois shows no Rio de Janeiro, e você tá fod**** aí, gritando o nome da minha mulher, para querer entrar na p**** de um reality.

Naldo Benny e Ellen Cardoso são casados e têm uma filha.

Ele ainda fez ameaças a MC Créu: “Você está apelando para entrar na p**** de um reality, minha mulher entrou sem nem lembrar de você. Se você citar o nome da minha mulher de novo, vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Estou afirmando... Não tem polícia, nem o cara*****, vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau, porque você é moleque, você é safado... Estou falando de homem para homem, esquece a minha mulher, o papo é eu e você”.

Na estreia de A Fazenda 14, na última terça-feira, 13, situações entre Ellen Cardoso e MC Créu vieram à tona. Ao ver que Mulher Moranguinho estava no confinamento em Itapecerica da Serra, o cantor disse “que silenciaria ela para sempre”. Já Moranguinho se mostrou extremamente incomodada com a possibilidade dele entrar no reality show. Ao ver que Bia Miranda foi a vitoriosa do Paiol , ela comemorou.

Continua após a publicidade

Boletim de ocorrência

Depois do vídeo de Naldo Benny na rede social, MC Créu também veio à público e informou que fez um boletim de ocorrência contra o artista, após ele ameaçá-lo. Créu disse que esperou esfriar a cabeça para tomar uma atitude, orientado por seus advogados.

“Primeira coisa: fui na delegacia, já fiz todos os registros que tinham que ser feitos. Essa semana ainda o indivíduo já recebe um papelzinho para dar explicações sobre o ocorrido”, ressaltou o funkeiro, que também entrará com um processo contra Naldo.









Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade