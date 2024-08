Namorada de MC Daniel comenta nervosismo da primeira gravidez: ‘Chorei muito’

Lorena Maria fala sobre gravidez Foto: Reprrodução/Instagram@lorenamaria

Neste terça-feira (20), a modelo Lorena Maria apareceu chorando em seus stories do Instagram depois de anunciar que está grávida de seu primeiro filho com MC Daniel. No desabafo, ela disse estar muito nervosa com a novidade.

“Chorando muito, tentando entender, aceitar... Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família”, desabafou mais cedo.

Pouco tempo depois, ela mostrou um vídeo do funkeiro acariciando sua barriga. Os dois parecem felizes com a novidade. “É uma divindade. É um diamante negro”, soltou o artista. “Imagina quando essa criança nascer”, escreveu Lorena.

A gravidez

Na segunda-feira (19), MC Daniel revelou a gravidez da namorada. “Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado”, disse.

Os dois começaram a ficar em abril deste ano, e o cantor a pediu em namoro oficialmente durante uma viagem para Grécia no começo de agosto.