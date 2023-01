Namorada de Piqué é hospitalizada após crise de ansiedade

A vida da atual namorada do ex-jogador Gerard Piqué não está sendo fácil. Clara Chía, de 23 anos, saiu do anonimato para fama em poucos meses e sofre as consequências disso, principalmente depois do lançamento de BZRP Music Sessions #53, hit da cantora Shakira cheio de recados ao ex-marido Piqué e ao relacionamento com a jovem.

De acordo com o site espanhol El Periodico, nos últimos dias, Clara foi parar no hospital por conta de uma crise de ansiedade. Apontada como a pivô da separação do casal, ela está sentindo os efeitos da exposição do relacionamento com o atleta e a pressão do assédio nas redes sociais.

Leia também Piqué compartilha primeira imagem com a namorada e público reage em defesa de Shakira; veja

No dia 25 de janeiro, o craque postou uma foto com a jovem em seu Instagram. Na postagem, o público demonstrou preferência pela artista colombiana. “Team Waka Waka”, “Claramente nunca será Shakira” e “Ninguém vai superar a Shakira” foram alguns dos comentários.

Shakira e Piqué estão separados desde meados do ano passado. Recentemente, foi revelado que um pote de geleia de morango teve um papel importante no fim do casamento entre o atleta e a cantora. Além disso, ela resolveu colocar tudo o que sentia em uma música cheia de recados ao ex-joagdor. “Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”, diz um trecho de BZRP Music Sessions #53.