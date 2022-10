‘Não me separo, só fico viúva’, diz Jojo Todynho sobre fim de seu casamento

Continua após a publicidade

Jojo Todynho voltou a se pronunciar sobre o fim do seu casamento com Lucas Souza, na manhã deste domingo, 9. A cantora alegou que seu relacionamento está, sim, passando por uuma crise, porém, disse que não acabou.

“Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois”, decretou.

Na tarde de sábado, 8, Lucas havia publicado uma foto em seu perfil na rede social para anunciar que a união dos dois havia chegado ao fim. Já na noite de sábado, ele apagou a publicação e publicou um link para um videoclipo de Jojo.

“Meu casamento não acabou, não, o que é meu ninguém tira. Meu casamento não acabou, não. Meu marido foi, mas tá voltando. Aqui quem manda é Deus, não é a internet”, garantiu a artista. Posteriormente, a cantora prometeu que não voltaria a falar sobre esse assunto nas redes sociais:

“As coisas vão se abrindo, eu estava cega. Tem que acontecer essas coisas, eu tenho que mudar minhas atitudes, mudar com muitas amizades, muita gente. É isso. Me lembro quando falei pra Deus: ‘me dá um marido abençoado’. Todo mundo tem problemas, tem que se resolver. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A Jordana que vocês estão vendo aqui hoje vai ser uma nova Jordana. É necessário que eu aprenda, tenha a visão e entenda. A palhaçada acabou. Não falo mais”.