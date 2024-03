Dado Dolabella sobre relacionamento com Wanessa Camargo: ‘Não quero comentar’

Desde que Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24, internautas notaram o afastamento entre a cantora e seu namorado, Dado Dolabella. Durante a participação da artista no reality show, o ator e cantor dividiu opiniões ao defender a namorada.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Foto: @dadodolabella via Instagram

PUBLICIDADE Em entrevista à revista Quem nesta sexta-feira, 15, Dado falou sobre as especulações sobre o fim do relacionamento dos dois. “Não quero comentar sobre a minha pessoal, que já foi devassada. Sempre que comento sobre isso, a resposta é distorcida”, disse. Dado também relembrou sua participação em A Fazenda 2009, comparando o tempo de confinamento. “Achei muito mais difícil do que quando estava confinado na A Fazenda, já que a gente fica blindado dessas opiniões [...] Aqui fora não tem muito o que fazer [...] Na minha época, não havia a força das redes sociais”.

Durante o período em que o artista defendia as ações da filha de Zezé di Camargo dentro do BBB, Dolabella foi alvo de críticas de Luana Piovani. “Hoje, estou me posicionando em relação às fake news e assuntos que foram resolvidos há anos, mas que, por causa do BBB, acabaram voltando. Busquei profissionais para me ajudarem sobre isso tudo”.

Ele ainda falou sobre as críticas a Davi, esclarecendo que não se arrepende de defender Wanessa na briga com o favorito ao prêmio do BBB 24.