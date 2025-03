‘Não somos velhas aos 62’: Claudia Ohana faz protesto contra etarismo e ganha apoio de famosas; veja

A atriz Claudia Ohana fez um protesto contra o etarismo nesta terça-feira, 11, ao caminhar pela Avenida Paulista, em São Paulo, com um cartaz com os dizeres: “Nós não estamos velhas aos 62”.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista aparece andando com o cartaz por uma das avenidas mais movimentadas do País. Em fevereiro deste ano, ela completou 62 anos.

Claudia Ohana faz protesto contra etarismo na Avenida Paulista, em São Paulo. Foto: @ohanareal via Instagram

Depois do carnaval resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas… Um número não me define. O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos", escreveu na rede social. Nos comentários das postagens, diversos seguidores elogiaram o protesto da atriz. Entre os apoios ilustres estão nomes como a cantora Gretchen, a humorista Fafy Siqueira e a atriz Danielle Winits.

“Isso mesmo! E da próxima vez, me chama. Vou com certeza”, disse Gretchen. “Bloco das setentonas!”, brincou Fafy.