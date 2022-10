Narcisa Tamborindeguy comemora aniversário com pedido inusitado: ‘Favor não falar de política’

Publicidade

Narcisa Tamborindeguy completou 56 anos na semana do 2º turno das eleições, que será neste domingo, 30, e comemorou o aniversário com um pedido inusitado.

“Favor não falar de política”, escreveu a socialite em um bilhete disponível nas mesas dos convidados. A atitude viralizou nas redes sociais.

A página de humor Gina Indelicada publicou o clique do momento e os usuários da web dividiram opiniões nos comentários.

“Sensata”, escreveu uma pessoa. “Para ela, pouco importa [como a situação está]”, criticou outra. “Existe momento e ambiente para falar sobre política”, disse mais uma.

Veja:

Narcisa é conhecida por declarações e atitudes inusitadas, que acabam virando memes nas redes sociais. Entre elas, estão a vez em que a socialite brincou com Fábio Porchat, quando fez uma live com Maitê Proença no Instagram, ou, ainda, quando esbarrou em um palhaço durante uma festa.

