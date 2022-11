Narcisa Tamborindeguy relembra casamento com Boninho: ‘Sou amiga, mas não sei se ele é'

Publicidade

Protagonista de diversos memes nas redes sociais, uma curiosidade sobre Narcisa Tamborindeguy é desconhecida por muitos internautas: a socialite foi casada com Boninho entre 1983 e 1986. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, ela relembrou sua relação com o diretor da Globo.

Quando questionada por Giovanna Ewbank se os dois mantinham uma amizade, Narcisa ironizou: “Eu sou amiga, mas não sei se ele é”. A declaração provocou risos em Fernanda Paes Leme, que contou que Boninho a bloqueou nas redes sociais.

Giovanna Ewbank, Narcisa Tamborindeguy e Fernanda Paes Leme Foto: Instagram/ @gioh_oficial

Então a atriz pediu ajuda a Narcisa para resolver o mal-entendido e a entrevistada não pensou duas vezes ao mandor um recado ao ex: “Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo”.

Narcisa comentou que tem o desejo de participar do Big Brother Brasil, porém teria dificuldades no quesito convivência. “Só no início... não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta”, brincou.