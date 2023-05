Narcisa Tamborindeguy revela ter sofrido transtorno alimentar: ‘Desmaiei depois de dois pratos’

Narcisa Tamborindeguy revelou, nesta quarta-feira, 10, que já sofreu transtorno alimentar. A advogada de 56 anos explicou que a compulsão também se manifestava no vício em álcool, que, atualmente, está controlado.

Em entrevista ao PodSempre, ela explicou que parou de beber depois de um incidente que ela viveu, após consumir gin tônica em uma festa. A socialite afirmou que está sóbria há seis anos.

“Não consigo ser a pessoa normal, que come pouco. Eu me jogo nas coisas. Já tive compulsão alimentar. De vomitar e tudo. Já cansei de vomitar o que eu comi, era horrível”, relatou.

“Era muita coisa, ou você vomita, ou você morre. Uma vez, em Paris, eu desmaiei depois de dois pratos de foie gras”, comentou. Sobre o alcoolismo, Narcisa disse:

“Parei porque não estava me fazendo bem, não preciso, não posso e não quero. Da última vez que tomei gin tônica, achei que estava muito bem, muito feliz. Eu estava em uma casa chiquérrima, na festa de alguém. Fui encontrar com os meus amigos e eu caí no lago, eles que me salvaram. Parei de beber há seis anos. Graças a Deus, só por hoje”.