Nasce bebê de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim; veja foto

A atriz Jennifer Nascimento deu à luz sua primeira filha na quarta feira, 13. O bebê recebeu o nome de Lara e é fruto do relacionamento de Jennifer com o também ator Jean Amorim.

A atriz publicou uma foto em suas redes sociais: “No dia 13.12.2023, renascemos! O dia mais incrível e inesquecível! Lara trouxe a luz pra nossas vidas”, escreveu. Ainda segundo a atriz, o trabalho de parto durou 13 horas.

Celebridades como Ivete Sangalo, Miguel Falabella e Larissa Manoela parabenizaram o casal nos comentários da postagem. “Nasceu! Viva! Viva nosso amorzinho! Viva Lara”, escreveu Taís Araújo.

Jennifer Nascimento e Jean Amorim são casados desde 2019, e se conheceram quando participaram do elenco de Malhação Sonhos, em 2014. Em 2018, a atriz venceu o reality Popstar. De lá para cá, atuou em novelas como Verão 90, Pega Pega e Cara e Coragem, além de integrado o elenco de Toma Lá, Dá Cá e ter sido repórter do The Voice Brasil.