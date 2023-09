Nasce bebê de Suelen Gervasio: ‘Não falta mais nada’; veja foto

A modelo Suelen Gervásio compartilhou uma linda imagem com sua primeira filha no colo, na última quarta-feira, 27. Sem dar detalhes de como ou quando foi o parto, ela mostrou a recém-nascida dormindo.

“Não falta mais nada!”, escreveu.

Suelen Gervásio mostra sua primeira filha Foto: Reprodução/Instagram/@suelengervasio

Suelen mostrava o dia a dia de sua gravidez no Instagram e vinha detalhando sobre como estava a reta final. “Eu te sinto tanto, minha menina”, disse ela, na expectativa da chegada de sua bebê.

Agora, ela diz estar com um “mix de sentimentos”. “Eu sinto que carrego o amor nos meus braços. O nascimento dela foi incrível, ela me ajudou muito e eu entendi que precisaríamos estar juntas mais do que nunca nesse momento, e conseguimos. Ter ela em meus braços é a melhor sensação que eu poderia sentir”, contou a modelo para a revista Glamour.