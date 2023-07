Nasce bebê de Rose Leslie e Kit Harington, casal que se conheceu em ‘Game of Thrones’

AP - Os atores Rose Leslie e Kit Harington deram as boas-vindas ao segundo filho.

Um assessor de Harington confirmou na segunda-feira, 3, que o casal, que se conheceu no set de Game of Thrones e agora ambos têm 36 anos, acrescentou uma filha à família. Ele, no entanto, não deu mais detalhes.

No início de 2021, o casal confirmou o nascimento de um filho.

Rose Leslie e Kit Harington em 2020; casal anunciou o nascimento de seu segundo bebê Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O relacionamento de Harington e Leslie começou em 2011 no set da série de megassucesso da HBO, na qual eles interpretaram os amantes Jon Snow – um irmão da Patrulha da Noite com segredos que abalam o reino – e Ygritte, uma selvagem rebelde.

Eles se casaram em 2018 no castelo ancestral de Leslie na Escócia.

Continua após a publicidade

Desde que deixou Game of Thrones em 2014, Leslie estrelou o drama jurídico The Good Fight, a série de romance de ficção científica A Mulher do Viajante do Tempo e o remake de Agatha Christie, dirigido por Kenneth Branagh, Morte no Nilo.

Desde que Game of Thrones foi concluído em 2019, Harington teve papéis nas séries Modern Love e Extrapolations e no filme Eternals, da Marvel.