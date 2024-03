Nasce filha de Samuel Rosa: ‘Ava transbordou meu coração de alegria e amor’; veja foto

A pequena é fruto do relacionamento do artista com Laura Sarkovas. Ele também é pai de Juliano, de 23 anos, e Nina, de 20, com a ex-mulher Angela Castanheira.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a chegada de Ava. “Parabéns! Que linda!”, disse Tatá Werneck. “Só felicidade! Viva a linda Ava e o papai babão”, declarou Ivete Sangalo.